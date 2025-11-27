Ремонт двух дорог в Липецкой области оценили в 701 млн рублей

«Дорожное агентство Липецкой области» объявило два конкурса на поиск подрядчиков для ремонта автомобильных дорог «Троекурово — Иншаковка — Нижнебрусланово» в Лебедянском районе и «Талица — Колосовка — Ивановка» в Елецком районе. Общая сумма контрактов — 701,2 млн руб. Источник финансирования — средства облбюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная стоимость первого контракта составляет 364,2 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить работы на участке протяженностью 11,8 км, а именно: обновить дорожное покрытие, устроить водопропускные трубы, а также тротуары и пешеходные дорожки, автобусные остановки, сигнальные столбики и нанести разметку. Срок исполнения обязательств — с даты подписания соглашения до 1 декабря 2027 года. Гарантия составляет от трех месяцев до десяти лет в зависимости от вида работ.

Второй контракт разыграют с начальной ценой 337 млн руб. В рамках него нужно будет выполнить работы на участке протяженностью 5,5 км до 30 ноября 2027 года. Победителю тендера необходимо переустроить и защитить сети газоснабжения, обновить дорожную одежду, организовать тротуары и укрепить обочины. Гарантия на различные виды работ также составляет от трех месяцев до десяти лет.

Заявки на оба конкурса принимаются до 8 декабря, итоги подведут 11-го.

Сегодня липецкое «Инфинити групп» получило субподряд на ремонт участка дороги в Тербунском районе за 479,5 млн руб.

Кабира Гасанова