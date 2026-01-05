Передачу Лурье бывшей квартиры Долиной перенесли на более поздний срок

Певица Лариса Долина назначила новую дату передачи квартиры в Хамовниках Полине Лурье. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Лариса Долина Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин
Дом по адресу Ксеньинский переулок дом 3, квартиру в котором певица Лариса Долина продала предпринимательнице Полине Лурье Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно,— сказала ТАСС госпожа Свириденко. — Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет».

При этом адвокат певицы Мария Пухова заявила РБК, что инициатива перенести дату исходила от покупательницы: «Мы предложили той стороне сегодня подъехать за ключами, Полина отказалась и просила согласовать другую дату».

В конце декабря 2025 года адвокат сообщила, что Лариса Долина съедет из проданной квартиры в Хамовниках не раньше 5 января. При этом Полина Лурье просила передать ей квартиру до 30 декабря, но получила отказ.

Лариса Долина в 2024 году продала квартиру Полине Лурье за 112 млн руб. Затем певица заявила, что стала жертвой мошенников, и добилась в суде признания сделки недействительной. 16 декабря Верховный суд признал госпожу Лурье собственницей квартиры. Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину.

