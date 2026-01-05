Ансамбль храмов под Угличем вошел в реестр ОКН

Храмовый ансамбль, расположенный на окраине села Сергиевского в Угличском округе, включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

Руководитель службы охраны объектов культурного наследия региона Светлана Охинцева отметила, что сохранение таких объектов способствует укреплению исторической памяти и развитию культурного туризма.

«Включение храмового ансамбля в государственный реестр утверждает его границы и предмет охраны, что является важным шагом в системной работе по сохранению культурного наследия. Она ведется в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным и губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым»,— сказала Светлана Охинцева.

Ансамбль включает храм во имя Сергия Радонежского, построенный на рубеже XVIII–XIX веков в стиле позднего провинциального барокко с элементами классицизма, и церковь Святителя Николая Чудотворца, возведенную в начале XX века в неорусском стиле. Постройка церкви была осуществлена за счет средств мецената Николая Григорьева, владельца колбасной фабрики.

В храме Сергия Радонежского сохранились оригинальные архитектурные и конструктивные элементы, что делает его важным объектом для изучения истории архитектуры. В церкви Николая Чудотворца, пострадавшей в советское время, сохранились части капитальных стен и архитектурно-художественного убранства.

Антон Голицын