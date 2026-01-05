Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронежской области продлили запрет на работу мигрантов в ряде сфер

В Воронежской области на 2026 год продлен запрет на работу в ряде сфер для иностранных граждан, ведущих трудовую деятельность на основании патентов. В частности, мигранты не могут трудиться таксистами, курьерами и преподавателями. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева опубликован на портале органов власти региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полный список видов экономической деятельности, в которых хозяйствующим субъектам запрещено привлекать на работу мигрантов в Воронежской области:

  • забор, очистка и распределение воды;
  • сбор и обработка сточных вод;
  • розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами;
  • деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
  • курьерская деятельность;
  • деятельность в сфере телекоммуникаций;
  • деятельность агентств по временному трудоустройству;
  • образование;
  • деятельность в области здравоохранения;
  • уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;
  • прочая деятельность по уходу с обеспечением проживания;
  • предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», с 1 января также запрещено нанимать на работу мигрантов с трудовыми патентами на предприятия розничной торговли в Белгородской области. Соответствующий документ губернатор Вячеслав Гладков подписал в конце октября. Помимо этого, в Курской области губернатор Александр Хинштейн 29 декабря подписал постановление о запрете на работу мигрантов в таких сферах как грузовые и пассажирские перевозки (в том числе услуги такси), курьерская доставка, общественное питание и подбор персонала.