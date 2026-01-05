В Ярославской области создадут культурные центры для детей

В Ярославской области планируется создание четырех детских культурно-просветительских центров в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Центры будут функционировать на базе четырех учреждений: Некрасовской центральной библиотеки, Ананьинского дома культуры, дворца культуры «Судостроитель» имени В.А. Ковалева в Ярославле и Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

«Это современные и комфортные пространства, где юные посетители смогут учиться и развивать свои творческие навыки. В Ярославской области в 2026 году будут созданы четыре таких объекта. Каждое учреждение получит на эти цели из федерального бюджета по 3,8 млн руб.»,— уточнил губернатор Михаил Евраев.

Проект реализуется при участии Российской государственной библиотеки в качестве координатора и Российской государственной детской библиотеки, обеспечивающей методическую поддержку. Создание центров направлено на развитие творческих способностей детей в современных и комфортных условиях.

Кроме того, в регионе планируется финансирование для модернизации других учреждений культуры. Средства будут выделены по итогам всероссийских конкурсов лучшим практикам работы библиотек и домов культуры. Субсидии получат Ярославская центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого, Тихменевский центр досуга в Рыбинском округе и Областной дом народного творчества.

Средства могут быть использованы на ремонт, создание технологичных пространств и приобретение современного оборудования, включая средства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти меры направлены на повышение доступности культурных услуг для широких слоев населения.

Антон Голицын