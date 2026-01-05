В 2025 году к пожизненным срокам в РФ приговорили рекордное число человек за последние годы

Российские суды в январе – ноябре 2025 года приговорили к пожизненному лишению свободы 100 человек. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Верховного суда России.

Это рекордный показатель по числу приговоров к пожизненным срокам за последние годы, пишет агентство. Согласно статистике, предыдущие наиболее высокие показатели были в 2005 и 2012 годах — тогда российские суды вынесли по 84 приговора к пожизненному лишению свободы. В 2020-м суды РФ вынесли 66 таких приговоров, в 2021-м — 47, в 2022-м — 58, в 2023-м — 78, в 2024-м — 79. Всего за период с 2005 по 2024 годы российские суды вынесли 1316 приговоров к пожизненным срокам.

За последние годы пожизненное лишение свободы стало предусмотрено еще по некоторым статьям УК РФ, отмечает ТАСС. В частности, такая мера наказания установлена за госизмену, организацию террористического акта, а также за склонение или вовлечение в террористическую деятельность, включая участие несовершеннолетних. При этом пожизненное лишение свободы не назначают женщинам, лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, а также мужчинам, которым на момент вынесения приговора исполнилось 65 лет.