За полгода в России за госизмену осудили 105 человек

В первой половине 2025 года российские суды вынесли обвинительные приговоры по делам о государственной измене 105 гражданам России и за шпионаж — 11 иностранцам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде.

Двое из осужденных за госизмену получили пожизненные сроки. Среди фигурантов дел о госизмене — несовершеннолетние (пять человек) и один человек старше 66 лет. Больше всего (44 человека) осужденных людей в возрасте от 18 до 30 лет. Почти половина из них имели высшее образование, но более половины не имели постоянного источника дохода.

Все 11 осужденных за шпионаж являются гражданами стран СНГ, большинство из них моложе 40 лет.