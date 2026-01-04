Власти Южной Кореи провели срочное совещание из-за пуска ракет КНДР

Управление национальной безопасности Южной Кореи провело срочное совещание в связи с утренними запусками баллистических ракет КНДР. Это первый запуск баллистических ракет КНДР в 2026 году.

Как сообщили в офисе президента Ли Чжэ Мёна, во встрече участвовали представители Минобороны и комитета начальников штабов ВС. В Сеуле заявили, что запуск ракет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.

Утром 4 января КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты были запущены из окрестностей Пхеньяна около 07:50 по местному времени (1:50 мск) и пролетели около 900 км.

Последний страна запускала ракеты 7 ноября. По оценкам южнокорейских СМИ, за прошлый год было зафиксировано всего шесть таких запусков.