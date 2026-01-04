В Рыбинске состоится шествие «За Рождественской звездой»

8 января в Рыбинске Ярославской области состоится праздничное шествие «За Рождественской звездой», сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Рождественское шествие пройдет по Крестовой улице. Оно начнется на улице Ломоносова и завершится на Красной площади. Шествие станет живым спектаклем под открытым небом, в котором смогут принять участие все желающие. Сотни рыбинцев пройдут в костюмах волхвов и пастухов с конными повозками и живыми овцами. Атрибутами шествия станут и другие символы Рождества — звезды и ангелы. Возглавят колонну волхвы с живым верблюдом. Колядки и другие рождественские песни исполнят фольклорные коллективы из разных городов, которые также примут участие в шествии.

«Праздник отвечает запросу общества на возвращение к традиционным культурным и православным корням, демонстрируя глубокое содержание Рождества»,— сказал мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В целом празднование Рождества в Рыбинске пройдет в течение трех дней, для жителей и гостей подготовлена обширная программа.

«Ярославская область становится все интереснее и комфортнее для местных жителей и гостей со всей страны. Все инициативы, направленные на продвижение событийных мероприятий и создание туристических продуктов, реализуются согласно целям национального проекта "Туризм и гостеприимство"», — прокомментировала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

Антон Голицын