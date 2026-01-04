Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности

В Ярославской области в 18:14 объявлен режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение разместил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

Фото: Зоя Голицына

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки»,— написал губернатор. Учреждения продолжают работу в штатном режиме.

Михаил Евраев посоветовал жителям региона сохранять спокойствие. Улицу необходимо покинуть и укрыться в ближайшем здании. В помещениях рекомендуется зашторить окна или опустить жалюзи, отойти от них на безопасное расстояние и находиться в комнатах со сплошными стенами.

Ранее ярославский аэропорт закрыли для приема и выпуска самолетов.

Алла Чижова

