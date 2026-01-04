В аэропортах Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковском введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Менее часа назад ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропорта Внуково. На данный момент он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры приняли в районе аэропорта Нижнего Новгорода. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также действуют в аэропорту Ярославля с 16:30 мск.

С начала дня были уничтожены 18 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Из них за последний час сбили 17 БПЛА.