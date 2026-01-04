Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство в 16:23 мск сообщило о введении временых ограничений на использование воздушного пространство в районе Внуково. Аэропорт принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В пресс-службе Внуково сообщили, что авиакомпании вынужденно корректируют расписание для обеспечения безопасности полетов. Обслуживающий персонал и наземные службы в аэропорту работают в усиленном режиме. Пассажирам предоставляют услуги на период ожидания вылета, следует из публикации.

К 16:20 мск на подлете к Москве с утра были сбиты 16 беспилотников. Об уничтожении последних семи БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 16:17 мск.