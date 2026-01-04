ОПЕК+ сохранит квоты нефтедобычи в I квартале на уровне декабря 2025 года

Министры восьми стран ОПЕК+ сохранили планы заморозить предел нефтедобычи в первом квартале на уровне декабря 2025 года, указано в коммюнике ОПЕК по итогам заседания.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс (слева) и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман Аль Сауд

«Восемь стран-участниц 2 ноября 2025 года подтвердили свое решение приостановить поэтапное увеличение объемов производства в феврале и марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями»,— указано в сообщении.

В начале ноября министры восьми стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с). Квота нефтедобычи России в первом квартале 2026 года составляет 9,57 млн б/с, Саудовской Аравии — 10,103 млн б/с, Ирака — 4,273 млн б/с, ОАЭ — 3,411 млн б/с, Кувейта — 2,580 млн б/с, Казахстана — 1,569 млн б/с, Алжира — 971 тыс. б/с, Омана — 811 тыс. б/с без учета графика компенсаций.