В Ярославской области в ДТП пострадали пять человек, включая детей

В Ярославской области на дороге Тутаев – Богдановка в результате аварии пострадали пятеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По данным ведомства, 4 января в 12:25 произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» и Volkswagen. Водитель первого авто — 25-летний мужчина — погиб. Водителя Volkswagen и его четверых пассажиров, в том числе двух детей 8 и 14 лет, увезли в больницу.

«По предварительной информации, водитель-мужчина, 2000 г.р., управлял автомобилем ВАЗ 2112, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения где произвел столкновение с автомобилем Volkswagen Teramont»,— сообщили в областной Госавтоинспекции. Полиция устанавливает остальные обстоятельства ДТП.

Алла Чижова