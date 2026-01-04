Водителя аэролодки, перевернувшейся в Новоладожском канале, арестовали до 2 марта

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Романа Шматко, управлявшего аэролодкой, которая перевернулась после столкновения с наплавным мостом в Новоладожском канале. Предполагаемый виновник инцидента, приведшего к смерти трех пассажиров, будет находиться под стражей как минимум до 2 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэролодка, перевернувшаяся после столкновения с наплавным мостом в Новоладожском канале

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Аэролодка, перевернувшаяся после столкновения с наплавным мостом в Новоладожском канале

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

По версии следствия, вечером 2 января фигурант, будучи пьяным и не имея прав на управление маломерным судном, перевозил на своей аэролодке «Вьюга 500» трех пассажиров. В какой-то момент судоводитель не справился с управлением и врезался в понтонный мост, из-за чего лодка перевернулась. Все, кто был на борту, за исключением самого Романа Шматко, оказались в воде и погибли.

В сообщении отмечается, что обвиняемый осуществлял движение в темное время суток, не имея специальных навыков управления и не осуществляя надлежащее визуальное и слуховое наблюдение. Кроме того, скорость судна была не безопасной.

На следующий день мужчину задержали . Ему предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 4 ст. 263 УК РФ).

Артемий Чулков