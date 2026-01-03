Правоохранители задержали владельца лодки, потерпевшей крушение под Волховом

В Волховском районе Ленобласти задержали владельца аэролодки, которая потерпела крушение в Новоладожском канале, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В результате столкновения с наплавным мостом погибли три человека — двое мужчин и женщина. Следствие рассматривает 38-летнего жителя региона в качестве подозреваемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэролодка, перевернувшаяся после столкновения с наплавным мостом в Новоладожском канале

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Аэролодка, перевернувшаяся после столкновения с наплавным мостом в Новоладожском канале

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Трагедия произошла вечером 2 января. Компания из четырех человек, познакомившись на базе отдыха «Креницы», отправилась на прогулку по Новоладожскому каналу. По предварительным данным, у находившегося за штурвалом владельца не было прав на управление маломерным судном, хотя аэролодка была им приобретена еще летом. Ему инкриминируют нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть людей по неосторожности.

Обвинение подозреваемому пока не предъявлено. Следственные органы решают вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование происшествия продолжается.

Андрей Маркелов