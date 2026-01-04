СКР: водитель потерпевшей крушение в Новололадожском канале аэролодки был пьян

Ленинградский следственный отдел на транспорте СКР предъявил обвинение водителю аэролодки, перевернувшейся после столкновения с наплавным мостом в Новоладожском канале. Предполагаемый виновник трагедии, унесшей жизни трех человек, был пьян, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предъявление обвинения судоводителю аэролодки, потерпевшей крушение в Новоладожском канале

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Предъявление обвинения судоводителю аэролодки, потерпевшей крушение в Новоладожском канале

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР

Инцидент произошел вечером 2 января. Компания из четырех человек, познакомившихся на базе отдыха «Креницы», отправилась на прогулку по Новоладожскому каналу, где лодка потерпела крушение. По данным следствия, у находившегося за штурвалом владельца не было прав на управление маломерным судном, которое тот приобрел еще летом. В результате происшествия погибли пассажиры — двое мужчин и женщина.

Судоводителя задержали на следующий день. Ему вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 4 ст. 263 УК РФ).

Артемий Чулков