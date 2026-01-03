Лодка перевернулась в Новоладожском канале, погибли три человека
Вечером 2 января в акватории Новоладожского канала у базы Креницы перевернулась лодка, в которой находились четыре человека, сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.
Лодка, перевернувшая в акватории Новоладожского канала
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Три человека погибли, один сумел спастись. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Тела погибших доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
Северо-Западная транспортная прокуратура уже поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).