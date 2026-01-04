Отца подозревают в убийстве двух детей в Иркутской области

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело после гибели двух детей в Усть-Илимске. Оно расследуется по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

По данным ведомства, тела двух детей шести и восьми лет были обнаружены ночью 3 января в квартире дома на ул. Карла Маркса. «Подозреваемый — отец малолетних детей — после совершения убийства нанес себе ножевые ранения, от которых скончался в больнице»,— рассказали в следственном управлении. В пресс-службе областного главка СКР добавили, что накануне этот мужчина поссорился с супругой на почве ревности.

Это уже второй случай гибели детей от рук родителей в Иркутской области за последние дни. Как писал «Ъ-Сибирь», тела двух детей трех и пяти лет были обнаружены в квартире одного из домов в Иркутске 28 декабря 2025 года. В отношении матери погибших также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Валерий Лавский