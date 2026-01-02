Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве детей в Приангарье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СКР по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о ходе расследования уголовных дел по факту убийства двух детей — трех и пяти лет — в Иркутске. Об этом сообщил Telegram-канал СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир дома на ул. Баумана вечером 28 декабря. В отношении матери погибших, 34-летней местной жительницы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Также расследуется дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении органов системы профилактики.

Мать погибших детей задержана и допрошена. Следствие направило в суд ходатайство о ее аресте.

Михаил Кичанов