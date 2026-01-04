Бюджету определили приоритеты

На какие цели региональные власти будут тратить деньги края в новом году, а также в плановом периоде до 2028 года, и какие основные проекты реализовывать в первую очередь — рассмотрел «Ъ-Кубань» на основе данных минфина Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основные параметры бюджета

Доходы краевого бюджета в 2026 году запланированы примерно на уровне прошедшего года — 547,9 млрд руб. (в 2025 году этот показатель составлял 510 млрд руб.). Из них 480 млрд руб. — налоговые и неналоговые поступления, 62,7 млрд руб. — безвозмездные поступления через межбюджетные трансферты. Общий объем расходов составит 552 млрд рублей. Дефицит — 4,2 млрд руб., его планируется «закрывать» за счет поступлений от размещения государственных ценных бумаг, а также разницы между привлеченным и погашенными кредитами.

Основные налоговые источники: налог на доходы физических лиц — 167 млрд руб., налог на прибыль организаций — 129 млрд руб., акцизы — 53,5 млрд руб., налог на имущество организаций — 48,8 млрд руб., налог с «упрощенщиков» — 48 млрд руб. Транспортный налог, планируется, принесет 10,8 млрд, руб., доходы от использования госимщества — 7,8 млрд руб., штрафы и санкции — 6,9 млрд руб., налог на профессиональный доход — 4,3 млрд руб.

Консолидированный бюджет Краснодарского края (краевой в совокупности с бюджетами муниципалитетов) по доходам составит 716,5 млрд руб, по расходам – 719,8 млрд руб. с небольшим дефицитом на 3,3 млрд руб.

Из общей суммы расходов на социальную сферу в 2026 году в размере 382,6 млрд руб. на образование будет направлено 158,5 млрд руб., на здравоохранение — 74 млрд руб., на разные направления социальной политики (соцобеспечение, соцобслуживания, охрана семьи и детства, финансирование госучреждений, субвенции муниципалитетам) — 125,3 млрд руб., на культуру и кинематографию — 6 млрд руб., физкультуру и спорт — 13,3 млрд руб.

В дорожный фонд поступит 58,4 млрд руб. На реализацию проектов жилищно-коммунального хозяйства (включая строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры) будет направлено 40,4 млрд руб. На мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства — 10,3 млрд руб.

Финансируемые объекты

В рамках бюджета планируется профинансировать строительство 22 объектов в сфере здравоохранения. Среди них — Краевой многопрофильный центр медицинской реабилитации в станице Динской, семь поликлиник в муниципалитетах, а также одной крупной в Краснодаре (на Московской–Артюшкова), здания для краевой больницы на Красных Партизан в кубанской столице. В планах — реконструкция здания лечебного корпуса центра функциональной хирургии и гастроэнтерологии для размещения там многопрофильного реабилитационного центра также в Краснодаре. Строительство здания радиологического отделения онкодиспансера в Сочи.

В области дорожного строительства будут финансироваться 37 объектов, в то числе работы на обходах Тимашевска и станицы Ленинградской, реконструкция автодороги Краснодра-Кропоткин в Динском и Усть-Лабинском районах.

Также бюджетные ассигнования будут направлены на 13 объектов в сфере ЖКХ, в том числе, на работы на Троицком, Тамнаском и Ейском групповых водоводах, строительство водовода в Геленджике. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов будут реконструированы очистные сооружения канализации в Сочи, Анапе, Новороссийске, Туапсе, поселках Туапсинского района (Лермонтово, Ольгинка, Шепси), Геленджика (Кабардинка), простроены канализационная насосная станция и напорный трубопровод и 2-я очередь головного канализационного коллектора в Краснодаре.

В сфере образования в ближайшие три года будет профинансировано строительство семь объектов.

В этом году средства пойдут на строительство 7 объектов физкультуры и спорта. Среди них — физкультурно-оздоровительный комплекс «Трилистник» на улице Солнцедарской в Геленджике, Центр спортивных единоборств «Рубеж» в станице Динской, Дворец гимнастических видов спорта в Краснодаре.

Кроме этого, средства направят на строительство в Динской Казачьего историко-культурного центра, реконструкцию Мельницы Киор-Оглы 1921 года постройки на улице Северной в Краснодаре, реконструкцию здания Краснодарского госцирка, защиту Крамского района от паводков, строительство гидротехнических сооружений в сочинском поселке Дагомыс и в Абинске.

Государственный долг Кубани

Госдолг края по состоянию на начало 2026 года находится на уровне 30,9% (рост на 4,3% год к году) и составляет 136 млрд руб., из которых 102 млрд руб. составляют обязательства по бюджетным кредитам, 30 млрд руб. — по коммерческим кредитам и 4 млрд по ценным бумагам края (преимущественно, субфедеральным облигациям региона).

Основными задачами долговой политики Краснодарского края на этот год минфин обозначил исполнение обязательств по погашению и обслуживанию этого долга и обеспечение оптимальной структуры государственных заимствований по их видам и срокам погашения.

Увеличение расходов на обслуживание госдолга в этом году обусловлено ростом его объема в связи с планируемым привлечением в бюджет края казначейских инфраструктурных кредитов, бюджетных кредитов, а также кредитов от кредитных организаций.

Общий подход: оптимизация

По сравнению с минувшим годом базовые бюджетные ассигнования уточнены с учетом 4-процентной индексации соцвыплат отдельным категориям, стипендий, зарплат бюджетникам, расходов на обеспечение питанием и медикаментами, на оплату коммунальных услуг. При этом документ исходит из необходимости сокращения бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности, расходов на материально-техническое обеспечение госучреждений и госорганов, 10-процентного сокращения расходов на выполнение госзадания госучреждениями края, 50-процентного сокращения расходов на капремонты госучреждениями, 5-процентного сокращения отдельных расходов в целях обеспечения сбалансированности бюджета края.

Из чего исходит бюджет

Среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) на ближайшую трехлетку прогнозируется на уровне около 3% за счет увеличения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, строительных работ, а также розничных продаж.

ВРП Кубани в наступившем 2026 году прогнозируется на уровне 6,3 трлн руб. (с ростом на 2,6% к прошлому году). При это рост индекса промышленного производства запланирован на уровне 6%, индекс потребительских цен в среднем за год — на 5,4%, уровень оплаты труда —примерно, на 4,3%. При этом размер среднемесячной заработной платы по региону в новом году составит 89,2 тыс. руб. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов несколько сократится — с 6,2 до 6,1 млн кв.м. Уровень регистрируемой безработицы, по расчетам властей, сохранится на уровне 0,4%.

Михаил Волкодав