Энергетики Кубани за сутки вернули свет еще 8,2 тысяч потребителей

В течение 3 января в Краснодарском крае электроснабжение было восстановлено в домах еще 8,2 тыс. жителей. Аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются в населенных пунктах Апшеронского, Белореченского и Курганинского районов, а также в Туапсинском муниципальном округе, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что за неполные сутки энергетики вернули подачу электроэнергии более чем 22,3 тыс. потребителей. Работы на объектах энергосетевого комплекса ведутся в круглосуточном режиме по всему региону, следует из информации регионального оперативного штаба.

Координация восстановительных мероприятий осуществляется по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Руководство процессом возложено на заместителя главы региона Евгения Пергуна. Ремонтные бригады устраняют последствия технологических нарушений, вызванных налипанием мокрого снега, обледенением линий электропередачи и падением деревьев на провода.

Сбои в работе коммунальной и транспортной инфраструктуры возникли на фоне сильных снегопадов, прошедших в регионе в преддверии новогодних праздников. В ряде предгорных населенных пунктов фиксировались временные отключения электроэнергии, водоснабжения и отопления, а также нарушения в железнодорожном сообщении. По ранее опубликованным данным, энергетики восстановили работу почти 3 тыс. подстанций в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется неблагоприятная погодная обстановка. На 4–5 января 2026 года объявлено штормовое предупреждение: прогнозируются сильные осадки, грозы и усиление ветра до 20–25 м/с, в горных районах — до 24–29 м/с. Ожидается подъем уровней воды на малых реках, преимущественно в бассейне Кубани и на Черноморском побережье, сохраняется лавинная опасность в горной зоне Сочи.

Все экстренные и коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

