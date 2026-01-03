Мэрия Ярославля объяснила проблемы с онлайн-покупкой билетов на каток

В Ярославле сайт бронирования билетов на каток на Советской площади может выдавать ошибку оформления заказа при высоком спросе. Об этом сообщили в мэрии, отвечая на вопрос местного жителя в Telegram-канале губернатора.

3 января в соцсетях местные жители рассказывали, что не могут купить билет на каток: специальный сайт выдает ошибку. В мэрии объяснили, что в праздники на онлайн-бронирование повышенный спрос.

«"Ошибка оформления заказа" на сайте появляется только в том случае, если билет начали бронировать одновременно несколько человек и кто-то уже успел оформить его раньше. Количество билетов ограничено. За один сеанс каток могут посетить одновременно не более 600 человек»,— сообщили в мэрии.

Там добавили, что в целом сайт работает корректно, а бесплатные билеты можно взять и в кассах на Советской площади.

Алла Чижова