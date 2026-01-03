ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» в матче 38-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место на посту №1 у «черноморцев» занял голкипер Павел Хомченко, а Илья Самсонов остался в запасе. Меньше двух минут потребовалось нижнекамцам, чтобы открыть счет усилиями Тимура Хайруллина. Первый отрезок прошел на встречных курсах, у соперников были шансы в атаке, но воспользоваться ими не удалось.

Вторая двадцатиминутка осталась за южанами. Сначала на 32-й минуте американский нападающий «Сочи» Макс Эллис восстановил равенство. Еще до перерыва Павел Дедунов вывел хозяев вперед и установил окончательный результат. В итоге – победа «Сочи» со счетом 2:1. Первый очный матч в сезоне остался за «леопардами».

После 38 матчей «Сочи» имеет в активе 30 баллов и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 5-го января на своем льду против московского «Динамо». Будущий соперник с 52 очками идет на четвертом месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев