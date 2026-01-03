На подлете к Москве сбили еще пять беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Число сбитых на подлете к Москве дронов за 3 января выросло до 12.

На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы. Об уничтожении предыдущего дрона Сергей Собянин сообщил в 20:19 мск. В ночь на 3 января силы ПВО перехватили и уничтожили 22 беспилотника над регионами России.