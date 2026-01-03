В России за ночь сбили 22 беспилотника

Средства ПВО России перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА за минувшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

Двенадцать беспилотников сбили над Крымом, шесть — над Краснодарским краем, два — над территорией Ростовской области. Один беспилотник сбили над Адыгеей и еще один — над Азовским морем.

С вечера пятницы под удар попали четыре района Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Пострадавших, по предварительной информации, нет, однако слободе Семено-Камышенской Чертовского района в результате налета в побились стекла в нескольких частных домах, а также повредило электропровода, уточнил господин Слюсарь. Главы других регионах не сообщили о последствиях атаки.