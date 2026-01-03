В Ярославле 10-летнего ребенка заметили за рулем автомобиля

В Ярославле полиция провела проверку после публикации в соцсетях информации о том, что 10-летний ребенок управлял автомобилем. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Накануне в соцсетях местная жительница сообщила, что ребенок, находясь за рулем машины, парковался у продуктового магазина в Тверицах. Полицейские в ходе проверки установили личности ребенка и его законного представителя.

«Законный представитель ребенка привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС), а также по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)»,— сообщила госпожа Волк и добавила, что материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Алла Чижова