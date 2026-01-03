Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили ситуацию в Венесуэле

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков провели телефонный разговор, во время которого обсудили развитие ситуации в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров и Максим Рыженков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Подчеркнуто, что Москва и Минск едины в решительном осуждении агрессии, совершенной США против суверенного государства в нарушение международно-правовых норм»,— указано в сообщении ведомства.

Во время беседы стороны акцентировали «безусловную необходимость незамедлительно освободить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, а также восстановить господина Мадуро на посту главы государства, сообщили в министерстве. Стороны также отметили, что в скором времени важно создать условия для урегулирования ситуации в Венесуэле путем диалога в соответствии с международным правом.

Утром 3 декабря США нанесли серию ударов по венесуэльской столице Каракасу, после чего захватили и вывезли из страны Николаса Мадуро и Силию Флорес. По словам американского президента Дональда Трампа, супруги в скором времени прибудут в Нью-Йорк, где предстанут перед судом. Вторжение США в Венесуэлу в том числе осудили Китай и Франция. Среди стран, поддержавших действия Соединенных Штатов,— Аргентина и Израиль. Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили за мирный переход власти в Венесуэле.