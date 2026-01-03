Израиль поддержал операцию США в Венесуэле

Израиль поддерживает военную операцию США в Венесуэле, во время которой американская сторона захватила президента Николаса Мадуро. Об этом заявил израильский министр иностранных дел Гидеон Саар.

«Израиль высоко оценивает операцию США под руководством президента (США Дональда.— “Ъ”) Трампа, который действовал как лидер свободного мира. В этот исторический момент Израиль стоит на стороне свободолюбивого венесуэльского народа, пострадавшего от незаконной тирании Мадуро»,— написал господин Саар на своей странице в X.

Министр сообщил, что Израиль приветствует отстранение от власти Николаса Мадуро, «надеется на возвращение демократии» в Венесуэлу и на дружественные отношения между государствами.

Сегодня США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу. Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. США обвиняют президента Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также в хранении оружия и взрывных устройств.

Среди стран, которые выступили против действий США в Венесуэле, — Россия, Китай и Франция. Москва призвала освободить Николаса Мадуро и его супругу. Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили за мирный переход власти в Венесуэле.

