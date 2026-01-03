Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль поддержал операцию США в Венесуэле

Израиль поддерживает военную операцию США в Венесуэле, во время которой американская сторона захватила президента Николаса Мадуро. Об этом заявил израильский министр иностранных дел Гидеон Саар.

«Израиль высоко оценивает операцию США под руководством президента (США Дональда.— “Ъ”) Трампа, который действовал как лидер свободного мира. В этот исторический момент Израиль стоит на стороне свободолюбивого венесуэльского народа, пострадавшего от незаконной тирании Мадуро»,— написал господин Саар на своей странице в X.

Министр сообщил, что Израиль приветствует отстранение от власти Николаса Мадуро, «надеется на возвращение демократии» в Венесуэлу и на дружественные отношения между государствами.

Атака на Венесуэлу и захват Мадуро: власти обвинили США в военной агрессии. Главное

Читать далее

Сегодня США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу. Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. США обвиняют президента Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также в хранении оружия и взрывных устройств.

Среди стран, которые выступили против действий США в Венесуэле, — Россия, Китай и Франция. Москва призвала освободить Николаса Мадуро и его супругу. Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили за мирный переход власти в Венесуэле.

Как Дональд Трамп отчитался о результатах операции в Венесуэле — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Венесуэла после атаки США

Предыдущая фотография
Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Фото: Matias Delacroix / AP

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Фото: REUTERS / Reuters

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Фото: Cristian Hernandez / AP

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Фото: Cristian Hernandez / AP

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Фото: REUTERS / Reuters

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Фото: Social Media / Reuters

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Столб дыма после взрыва

Столб дыма после взрыва

Фото: REUTERS / Reuters

Жители Каракаса осматривают автомобиль на фоне граффити, изображающем героя борьбы за независимость Венесуэлы Симона Боливара

Жители Каракаса осматривают автомобиль на фоне граффити, изображающем героя борьбы за независимость Венесуэлы Симона Боливара

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Уничтоженная военная техника на авиабазе Ла-Карлота

Уничтоженная военная техника на авиабазе Ла-Карлота

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Пассажиры, застрявшие в аэропорту после отмены рейсов в Каракас

Пассажиры, застрявшие в аэропорту после отмены рейсов в Каракас

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Колумбийские солдаты усилили контроль над границей с Венесуэлой

Колумбийские солдаты усилили контроль над границей с Венесуэлой

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота

Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Пассажиры, застрявшие в аэропорту из-за отмены авиасообщения с Венесуэлой

Пассажиры, застрявшие в аэропорту из-за отмены авиасообщения с Венесуэлой

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Истребители F-35 ВВС США пролетают над бывшей военно-морской базой Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико

Истребители F-35 ВВС США пролетают над бывшей военно-морской базой Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Сторонник правительства Венесуэлы держит фотографии президента Николаса Мадуро и его предшественника покойного Уго Чавеса

Сторонник правительства Венесуэлы держит фотографии президента Николаса Мадуро и его предшественника покойного Уго Чавеса

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Пассажиры на территории закрытого аэропорта Каракаса

Пассажиры на территории закрытого аэропорта Каракаса

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Мужчины наблюдают за дымом, поднимающимся над причалом после взрывов в порту Ла-Гуайра

Мужчины наблюдают за дымом, поднимающимся над причалом после взрывов в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

Контейнеры, разрушенные в результате американских ударов, в порту Ла-Гуайра

Контейнеры, разрушенные в результате американских ударов, в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

Бронетехника Национальной гвардии Венесуэлы перекрыла проспект, ведущий к президентскому дворцу Мирафлорес в Каракасе

Бронетехника Национальной гвардии Венесуэлы перекрыла проспект, ведущий к президентскому дворцу Мирафлорес в Каракасе

Фото: Cristian Hernandez / AP

Дым над причалом в порту Ла-Гуайра

Дым над причалом в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

Следующая фотография
1 / 22

Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Фото: Matias Delacroix / AP

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Фото: REUTERS / Reuters

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Фото: Cristian Hernandez / AP

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Фото: Cristian Hernandez / AP

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Фото: REUTERS / Reuters

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Фото: Social Media / Reuters

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Столб дыма после взрыва

Фото: REUTERS / Reuters

Жители Каракаса осматривают автомобиль на фоне граффити, изображающем героя борьбы за независимость Венесуэлы Симона Боливара

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Уничтоженная военная техника на авиабазе Ла-Карлота

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Пассажиры, застрявшие в аэропорту после отмены рейсов в Каракас

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Колумбийские солдаты усилили контроль над границей с Венесуэлой

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Пассажиры, застрявшие в аэропорту из-за отмены авиасообщения с Венесуэлой

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Истребители F-35 ВВС США пролетают над бывшей военно-морской базой Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Сторонник правительства Венесуэлы держит фотографии президента Николаса Мадуро и его предшественника покойного Уго Чавеса

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Пассажиры на территории закрытого аэропорта Каракаса

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Мужчины наблюдают за дымом, поднимающимся над причалом после взрывов в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

Контейнеры, разрушенные в результате американских ударов, в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

Бронетехника Национальной гвардии Венесуэлы перекрыла проспект, ведущий к президентскому дворцу Мирафлорес в Каракасе

Фото: Cristian Hernandez / AP

Дым над причалом в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

Смотреть

Новости компаний Все