В Данилове 1 января подожгли производственное здание

В Данилове Ярославской области 1 января произошел пожар в производственном здании. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Заводской,9 в МЧС поступило в 6:33. Через две минуты прибыл первый расчет. Всего огонь тушил 21 сотрудник МЧС. Ликвидация была объявлена в 11:15.

«В результате пожара огнем повреждено здание на площади 1 000 кв. м, уничтожена кровля на 500 кв. м»,— сообщили в ГУ МЧС.

В пожаре никто не пострадал. По версии дознавателей ведомства, здание подожгли. По данному факту проводится проверка. Виновных привлекут к ответственности.

Алла Чижова