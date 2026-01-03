Еще два участка включили в первый проект КРТ в Дзержинске для повторных торгов

Две дополнительные площадки включили в первый проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в Дзержинске перед повторными торгами. Это участки в микрорайоне Западный-3 и в районе улицы Гайдара, рассказал замминистра градостроительства Нижегородской области Михаил Генин изданию Giper.nn.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленная схема первого проекта КРТ жилой застройки в Дзержинске

По его словам, территорию решили расширить, чтобы повысить экономическую целесообразность проекта. Первые торги объявляли в марте 2025 года, но на них никто не заявился.

«Отчасти мы предполагали, что так может быть, потому что в Дзержинске цены на квартиры не такие высокие, как в Нижнем Новгороде. А на улучшение жилищных условий нужно потратить порядка 3 млрд рублей — это гигантская сумма, и она должна окупаться»,— сказал Михаил Генин.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый проект КРТ в Дзержинске затрагивал участок площадью более 15 га в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой. Там планировалось снести 54 ветхих дома и возвести на их месте 180 тыс. кв. м нового жилья. Стартовая цена права комплексного развития составляла 24,2 млн руб.

Расширенный проект охватит 23,4 га. На основном и двух дополнительных участках планируется построить более 287 тыс. кв. м жилья и детский сад на 200 мест. Также инвестору предстоит увеличить мощность котельной и реконструировать дорожную сеть. По данным минграда, обновленный мастер-план власти представят региональному штабу по градостроительному развитию в первом квартале 2026 года. Повторные торги запланированы на июнь.

Елена Ковалева