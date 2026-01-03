AP: атака США на Венесуэлу длилась меньше 30 минут

Американские военные действия против Венесуэлы, в ходе которых был захвачен президент страны Николас Мадуро, длились менее 30 минут, сообщило агентство Associated Press. В Каракасе и других регионах страны прогремело не менее семи взрывов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция была успешной и проводилась совместно с американскими правоохранительными органами. Он сообщил, что Николас Мадуро и его супруга были вывезены из страны. Сенатор Майк Ли сообщил, что госсекретарь Марко Рубио заверил его в необходимости ударов по Каракасу для прикрытия операции по захвату президента.

Венесуэла назвала произошедшее «империалистической атакой» и призвала граждан выйти на улицы. В стране ввели чрезвычайное положение. Вице-президент Делси Родригес потребовала от США немедленного «доказательства жизни» господина Мадуро и первой леди Силии Флорес. Россия, Колумбия, Куба, Иран, Бразилия и Белоруссия выразили озабоченность и осудили вооруженную агрессию.

Как Дональд Трамп отчитался о результатах операции в Венесуэле — в материале «Ъ».