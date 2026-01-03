CNN: Трамп одобрил операцию по захвату Мадуро несколько дней назад

Президент США Дональд Трамп одобрил операцию по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро несколько дней назад. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает CNN. Местонахождение господина Мадуро вычислило ЦРУ.

Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сегодня США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. Вскоре Дональд Трамп сообщил о захвате Николаса Мадуро с его женой. По словам американского президента, их вывезли из страны. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с сенатором Майком Ли назвал удары по Каракасу необходимым прикрытием операции по захвату венесуэльского президента.

Россия решительно осудила удары США по Каракасу и призвала прояснить ситуацию с захватом Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от Вашингтона доказательств, что президент с женой живы.

Как Дональд Трамп отчитался о результатах операции в Венесуэле — в материале «Ъ».