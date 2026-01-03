Ближайший рейс из Москвы в Каракас отменили

Авиакомпания Conviasa отменила рейс V0 771 из Москвы в Порламар (Маргарита) через Каракас, запланированный на 5 января. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, статус рейса был изменен на «отменен».

Отмена рейса последовала после серии взрывов в Каракасе и других частях Венесуэлы утром 3 января. Власти страны объявили чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение крупномасштабной операции и заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.

В ответ на действия США МИД РФ выразил глубокую озабоченность и осудил акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Ведомство призвало к недопущению эскалации.

Conviasa временно приостановила рейсы в Россию, пассажиры могут обменять билеты или вернуть деньги. По данным Ассоциации туроператоров, в Венесуэле в настоящее время нет организованных российских туристов, так как выезд был организован до Нового года из-за нестабильной обстановки.

