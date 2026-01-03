Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ближайший рейс из Москвы в Каракас отменили

Авиакомпания Conviasa отменила рейс V0 771 из Москвы в Порламар (Маргарита) через Каракас, запланированный на 5 января. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, статус рейса был изменен на «отменен».

Отмена рейса последовала после серии взрывов в Каракасе и других частях Венесуэлы утром 3 января. Власти страны объявили чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение крупномасштабной операции и заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.

Чем известен захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро

В ответ на действия США МИД РФ выразил глубокую озабоченность и осудил акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Ведомство призвало к недопущению эскалации.

Атака на Венесуэлу и захват Мадуро: власти обвинили США в военной агрессии. Главное

Conviasa временно приостановила рейсы в Россию, пассажиры могут обменять билеты или вернуть деньги. По данным Ассоциации туроператоров, в Венесуэле в настоящее время нет организованных российских туристов, так как выезд был организован до Нового года из-за нестабильной обстановки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мадуро захвачен и вывезен из страны».

Фотогалерея

Венесуэла после атаки США

Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Фото: Matias Delacroix / AP

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Фото: REUTERS / Reuters

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Фото: Cristian Hernandez / AP

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Фото: Cristian Hernandez / AP

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Фото: REUTERS / Reuters

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Фото: Social Media / Reuters

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

