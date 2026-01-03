Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Президент ЗАХВАЧЕН: Трамп начал венесуэльскую войну и закончил ее за 30 минут»

США захватили Николаса Мадуро: первая реакция мировых СМИ

Операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены — главная новость дня. Комментаторам пока не хватает времени на глубокий анализ происшедшего. Кто-то не скрывает радости по поводу захвата «диктатора», кто-то обсуждает детали операции или говорит о ее разрушительных последствиях для мирового порядка.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Трамп заявил, что США захватили венесуэльского лидера

В субботу президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывозят его из страны, что стало бы ошеломительной кульминацией многомесячной кампании администрации Трампа по свержению авторитарного лидера.

New York Post (Нью-Йорк, США)

Диктатор захвачен

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американскими войсками в ходе военной операции в субботу утром. США обвиняют 63-летнего Мадуро, который находился у власти в Венесуэле 13 лет, в наркотерроризме. В пятницу Мадуро встретился со специальным посланником лидера Китая Си Цзиньпина в президентском дворце в Каракасе, чтобы подтвердить связи с Китаем в условиях напряженности с США.

WION (Нойда, Индия)

Президент ЗАХВАЧЕН: Трамп начал венесуэльскую войну и закончил ее за 30 минут

Поразив коммуникационные узлы в Каракасе, Миранде и Ла-Гуайре, США отделили голову змеи (Мадуро) от ее тела (военные), оставив армию в темноте, растерянной и лишенной лидера.

The Sun (Лондон, Великобритания)

Барабаны войны

Дональд Трамп заявил, что захватил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро после приказа о нанесении «масштабных» авиаударов. За захват и вывоз Мадуро отвечало элитное спецподразделение «Дельта».

Bild (Берлин, Германия)

Трамп: мы захватили венесуэльского диктатора Николаса Мадуро

С сентября американские войска неоднократно атаковали суда предполагаемых наркоторговцев на востоке Тихого океана и в Карибском бассейне. США обвиняют Венесуэлу в активном содействии ввозу наркотиков в Соединенные Штаты и тем самым в угрозе безопасности США и их граждан.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар)

«Вероятно, конец международного права» — эксперт

Султан Баракат, профессор политологии Университета Хамада бин Халифы в Катаре, заявил, что действия США в Венесуэле дают сигнал о конце уважения к международному праву, а также дают соперникам (США.— “Ъ”) в мире повод действовать точно так же. «Это, вероятно, последний гвоздь в гроб любых международных соглашений. Сам принцип государственного суверенитета подорван»,— заявил Баракат.

Подготовила Яна Рождественская

Фотогалерея

Политический путь Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Фото: Fernando Llano / AP

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Фото: Gabriel Cruz / Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Фото: Edgar Romero / AP

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Фото: Dolores Ochoa / AP

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Фото: Juan Karita / AP

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

Фото: Roberto Candia / AP

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Фото: Ariana Cubillos / AP

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Фото: Eraldo Peres / AP

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

Фото: Fernando Llano / AP

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Фото: Ariana Cubillos / AP

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Фото: Fernando Llano / AP

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Фото: Rodrigo Abd / AP

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»&lt;br> На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»
На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

Фото: Gil Montano / AP

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Фото: Fernando Llano / AP

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Фото: Ariana Cubillos / AP

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters

