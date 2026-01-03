Операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены — главная новость дня. Комментаторам пока не хватает времени на глубокий анализ происшедшего. Кто-то не скрывает радости по поводу захвата «диктатора», кто-то обсуждает детали операции или говорит о ее разрушительных последствиях для мирового порядка.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Carlos Garcia Rawlins / File Photo / Reuters

Трамп заявил, что США захватили венесуэльского лидера

В субботу президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывозят его из страны, что стало бы ошеломительной кульминацией многомесячной кампании администрации Трампа по свержению авторитарного лидера.

Диктатор захвачен

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американскими войсками в ходе военной операции в субботу утром. США обвиняют 63-летнего Мадуро, который находился у власти в Венесуэле 13 лет, в наркотерроризме. В пятницу Мадуро встретился со специальным посланником лидера Китая Си Цзиньпина в президентском дворце в Каракасе, чтобы подтвердить связи с Китаем в условиях напряженности с США.

Президент ЗАХВАЧЕН: Трамп начал венесуэльскую войну и закончил ее за 30 минут

Поразив коммуникационные узлы в Каракасе, Миранде и Ла-Гуайре, США отделили голову змеи (Мадуро) от ее тела (военные), оставив армию в темноте, растерянной и лишенной лидера.

Барабаны войны

Дональд Трамп заявил, что захватил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро после приказа о нанесении «масштабных» авиаударов. За захват и вывоз Мадуро отвечало элитное спецподразделение «Дельта».

Трамп: мы захватили венесуэльского диктатора Николаса Мадуро

Взрывы на рассвете! США атаковали Венесуэлу и прежде всего ее столицу Каракас. Кроме того, как пишет президент США, они захватили венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и вывезли его из страны. С сентября американские войска неоднократно атаковали суда предполагаемых наркоторговцев на востоке Тихого океана и в Карибском бассейне. США обвиняют Венесуэлу в активном содействии ввозу наркотиков в Соединенные Штаты и тем самым в угрозе безопасности США и их граждан.

«Вероятно, конец международного права» — эксперт

Султан Баракат, профессор политологии Университета Хамада бин Халифы в Катаре, заявил, что действия США в Венесуэле дают сигнал о конце уважения к международному праву, а также дают соперникам (США.— “Ъ”) в мире повод действовать точно так же. «Это, вероятно, последний гвоздь в гроб любых международных соглашений. Сам принцип государственного суверенитета подорван»,— заявил Баракат.

Подготовила Яна Рождественская