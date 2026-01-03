«Свержение Мадуро должно продемонстрировать всей Латинской Америке, кто хозяин в регионе»

США резко активизировали военную кампанию в отношении Венесуэлы, нанеся в ночь на 3 января множество ударов по ее военной и гражданской инфраструктуре. По словам американского президента Дональда Трампа, спецназу США удалось захватить и вывезти из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В МИД РФ заявили, что вооруженная агрессия США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение. “Ъ” попросил ведущих российских экспертов прокомментировать действия Дональда Трампа и варианты действий России.

Дмитрий Розенталь, директор Института Латинской Америки РАН:

Я думаю, что изначально Дональд Трамп не планировал нападать на Венесуэлу и те события, которые мы сейчас наблюдаем, связаны прежде всего с внутриполитическими причинами. Трампу нужно было мобилизовать электорат, заручиться дополнительной поддержкой со стороны венесуэльской и кубинской диаспор, крайне негативно относящихся к левым режимам, в том числе в Венесуэле. Но потом ситуация стала осложняться, обостряться, и Трамп наговорил и сделал так много, что уже остановиться не мог.

Некоторое время назад сообщалось, что между властями двух стран идут переговоры, и некоторые наблюдатели не исключали, что стороны о чем-то договорятся. Но, видимо, этого не произошло, и действия американских военных и спецназа, которые происходили в последние часы, это новая фаза эскалации, ставки в которой уже значительно выше.

Если говорить чуть подробнее, то Венесуэла всегда воспринималась американским истеблишментом как угроза для национальных интересов страны. Для США важно полностью контролировать западное полушарие, а иметь там государства-антагонисты неприемлемо. У Венесуэлы при этом огромные запасы нефти и в целом большой потенциал. И, конечно, американское руководство — при разных администрациях, и при республиканцах, и при демократах — стремилось к тому, чтобы ослабить позиции Венесуэлы и сменить ее форму правления на более проамериканскую. Другое дело, что это не было для американцев первоочередной задачей, и на решение Трампа во многом повлияла внутриполитическая ситуация в самих США.

У России в этой связи не очень много вариантов. Безусловно, Россия окажет политическую и моральную поддержку венесуэльскому руководству, будут в том числе предприняты все необходимые действия на международных площадках. Говорить о том, что мы можем сделать сейчас что-то еще, по ряду причин довольно сложно.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», автор одноименного Telegram-канала:

Дональд Трамп решил наглядно продемонстрировать, что «доктрина Монро» для него не просто лозунг, упомянутый в Стратегии национальной безопасности, а руководство к действию. Смена режима в Венесуэле на подконтрольный Вашингтону трактуется командой Трампа не как «бесконечная война» в стиле Ирака или Афганистана, а как вопрос обеспечения национальной безопасности США. Не случайно в качестве повода выдвигаются обвинения (по всем признакам совершенно придуманные) в причастности Каракаса к наркоторговле и направлению потоков мигрантов в Соединенные Штаты. Свержение власти Мадуро должно продемонстрировать всей Латинской Америке, кто хозяин в регионе и как с ним надо себя вести.

Устойчивость социальной поддержки чавистов и способность их к сопротивлению предстоит выяснить в ближайшее время. Равно как и то, к каким рискам готов Трамп. Втягивание в наземную операцию чревато и потерями, и увязанием, что против всех установок президента. Впрочем, если правда то, что сообщают о вывозе Мадуро, то Трамп уже может объявить грандиозную победу, что бы далее ни происходило в стране.

Для России ситуация не очень удобная. Венесуэла — близкий партнер и единомышленник, у Николаса Мадуро и Владимира Путина давние отношения, ничего, кроме возмущения, американские действия вызвать не могут. Однако реальной помощи стране, находящейся так далеко и действительно в другой геополитической реальности, оказать не получится. Это техническая и логистическая причина. Но есть и политическая. У Путина с Трампом сейчас есть другая тема, для Москвы несопоставимо более существенная,— Украина. И при всех симпатиях к Каракасу ломать всю игру с принципиально важным партнером ради второстепенных тем Кремль, скорее всего, не будет.

В принципе более тесные и материально подкрепленные отношения связывают Венесуэлу с Китаем. И акции Трампа в Латинской Америке связаны со стратегической установкой на вытеснение оттуда КНР. Пекин в этой ситуации предпринимать тоже ничего не станет.

Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО, автор Telegram-канала «Пост-Америка»:

Начинать войну в год промежуточных выборов — предприятие рискованное, но не авантюрное. Рискованное, потому что всегда сохраняется шанс «увязнуть». Не авантюрное, потому что и в политическом, и в военном плане операция США против Венесуэлы выглядит продуманной.

В политическом плане американцы заранее «отсекали» всякую внешнюю поддержку Николаса Мадуро — с Россией переговоры по Украине вступили в решающую фазу и расчет на то, что конфликтовать с Вашингтоном Москва в таких условиях не решится, а с Китаем последние дни шли интенсивные конфиденциальные переговоры, в которых США ясно обозначили свою «сферу влияния».

В военном плане Дональд Трамп, очевидно, рассчитывает на блицкриг.

Но это блицкриг по-трамповски: прицельные удары по военным объектам, инфраструктуре и памятным местам (разрушение могилы Чавеса как символ удара по режиму и «пас» его идейным противникам внутри страны) сочетаются с массивной информационной кампанией. Все по законам пресловутых «когнитивных войн» — надломить волю к сопротивлению и военных, и гражданских.

Но «миропорядок по-трамповски» это не только классическая «сфера влияния» для Америки. В случае с Венесуэлой это мощный инструмент управления нефтяным рынком в глобальном масштабе. А это уже далеко выходит за «сферу» Латинской Америки и затрагивает российские интересы.

Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам, автор Telegram-канала «Внешпол»:

Дональду Трампу нужно одно — контроль. Контроль над политической системой Венесуэлы, контроль над ее нефтяными богатствами, контроль над всей Латинской Америкой.

«Доктрина Трампа», явленная миру в Стратегии национальной безопасности США в виде прямого упоминания продолжения «доктрины Монро», не оставляет сомнений: сферы влияния вновь становятся актуальной частью международных отношений.

У России «сфера влияния» своя, и сколь бы ни была симпатична нам Боливарианская республика, было очевидно, что ввязываться в излишне активную борьбу за ее сохранение сегодня не только бесперспективно, но и, откровенно говоря, не нужно, осознавая лимиты своих возможностей и приоритет внешнеполитических задач.

В справедливость современного мира на фоне триумфа права сильного сегодня уже, пожалуй, почти никто и не верит — вместо «основанного на правилах миропорядка» нам явлена новая циничная многополярность, где «каждый да держит отчину свою» и все прилегающие к ней территории.

В рамках такого более опасного и непредсказуемого мира хорошо бы помнить, что Бог обычно на стороне больших батальонов — и нам повезло жить в стране, которая этими самыми батальонами не обделена. А судьбоносные для России битвы развернутся и разворачиваются далеко от латиноамериканских берегов.

Подготовила Елена Черненко