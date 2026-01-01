Двое подростков погибли в пожаре в Серове после празднования Нового года

Двое подростков погибли в результате пожара после празднования Нового года в частном доме в Серове, еще трое госпитализированы. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, Серовская городская прокуратура начала проверку.

По предварительной информации, 1 января около 12 часов на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании дома на участке в СНТ Юбилейный пос. Медянкино. По предварительной информации, там отмечали Новый год 13 человек, из которых 12 несовершеннолетних (от 12 до 17 лет) и 20-летний юноша.

Утром они решили истопить печь. 17-летний подросток плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в печь, из-за чего и произошел пожар.

Двое подростков 2011 и 2013 годов рождения погибли, еще троих госпитализировали. У двоих госпитализированных детей 2008 и 2011 годов рождения — ожоги тела, также они отравились продуктами горения. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший — 20-летний юноша находится в тяжелом состоянии.

У еще одного ребенка диагностированы порезы, полученные, когда он выбирался из дома. От госпитализации он отказался.