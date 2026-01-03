Бастрыкин хочет знать, кто нарушает права жильцов МКД в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин после обращения по поводу нарушения прав жильцов многоквартирного дома поручил главе ярославского управления доложить ему об обстоятельствах уголовного дела. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ

В публикации указывается, что в доме на улице Большой Октябрьской в Ярославле помещение на первом этаже перевели в статус нежилого и открыли там частную клинику.

«В ходе ремонта оказались повреждены полы и несущая стена дома, из-за чего в них образовались сквозные трещины. Граждане опасаются обрушения строения»,— уточняется в сообщении.

Обращения в другие инстанции результатов не принесли, клиника продолжает работать, нарушения не устранены. Ярославский СК уже расследует уголовное дело по данной ситуации, о проведенных мероприятиях теперь будет доложено господину Бастрыкину.

Алла Чижова