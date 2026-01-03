Проезд в отдаленный хутор Терзиян под Туапсе восстановили к утру 3 января

В Туапсинском муниципальном округе завершены работы по расчистке дороги, ведущей в отдаленный хутор Терзиян. Проезд был восстановлен к утру 3 января после экстремальных снегопадов, накрывших территорию района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О завершении работ сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко. По его словам, дорогу удалось расчистить благодаря совместным усилиям коммунальных служб муниципалитета при участии представителей казачества, лесничеств, активистов территориальных общественных самоуправлений Георгиевского и Кривенковского сельских поселений, а также местных жителей.

Руководитель округа отметил высокий уровень взаимодействия всех задействованных сторон и выразил благодарность участникам работ за оперативную помощь и участие в ликвидации последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников Краснодарский край столкнулся с мощными снегопадами, которые привели к нарушениям в работе коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе в предгорных районах. Часть населенных пунктов временно оставалась без электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, также фиксировались сбои в железнодорожном сообщении.

По информации региональных служб, восстановительные мероприятия продолжаются и ситуация в крае постепенно стабилизируется.

Ранее для бесперебойного теплоснабжения в поселок Горный Туапсинского округа доставили резервный генератор. Он обеспечивал работу котельной, пока велись работы по восстановлению поврежденных ЛЭП.

В ликвидации последствий непогоды задействовали 53 человека и 23 единицы техники. В девяти населенных пунктах, где остаются без света около 2,8 тыс. человек, аварийные бригады работают круглосуточно, включая труднодоступные горные участки.

Мария Удовик