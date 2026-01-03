Выжившего при атаке в Хорлах ребенка привезут на лечение в Москву

Ребенка, который был тяжело ранен при обстреле в Херсонской области, доставят в детский центр имени Пирогова, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. Это произойдет позже, когда врачи стабилизируют его состояние.

Сейчас ребенок находится в больнице Симферополя, его жизнь поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких. «У него и ранение головы, и ранения в туловище, и в брюшную полость... Взрыв произошел прямо рядом с ним. За его жизнь борются... РДКБ имени Пирогова держит на контроле. Как только стабилизируется — авиацией он будет доставлен в Москву»,— сообщил «РИА Новости» господин Георгиев.

Ребенок был ранен в новогоднюю ночь при ударе БПЛА по кафе и гостинице в Хорлах в Херсонской области. Накануне количество погибших в результате атаки достигло 28 человек — в больнице скончалась женщина, пострадавшая от налета, заявлял губернатор региона Владимир Сальдо.