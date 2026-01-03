Премьер Бабиш объяснил, почему Чехия больше не даст денег Украине

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика помогает Украине, ежегодно перечисляя в общий бюджет Евросоюза от 60 до 62 млрд крон. Однако, по его словам, отдельно выделять Украине средства из государственного бюджета Чехия не может — стране не хватает денег даже на школьных поваров.

Господин Бабиш также объяснил, почему в декабре Чехия отказалась гарантировать Украине кредит в размере €90 млрд. Он считает, что Украина не сможет вернуть средства и выплачивать кредит в итоге придется странам ЕС. «Украина получила €187 млрд. Теперь она получит €100 млрд из нового многолетнего финансового плана и еще €90 млрд в качестве кредита, то есть в общей сложности €377 млрд»,— заявил он в интервью Denik.

19 декабря страны Евросоюза договорились предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд под гарантии общего бюджета ЕС. Государствам для обслуживания кредита ежегодно придется платить €3 млрд. Чехия, Венгрия и Словакия будут освобождены от финансирования кредита.

