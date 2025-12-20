ЕС будет платить за кредит для Украины 3 млрд евро ежегодно

Страны ЕС будут вынуждены платить миллиарды евро ежегодно для обслуживания кредита, который планируется выделить Украине. Об этом сообщает DPA со ссылкой на европейских дипломатов, информацию подтверждает Politico.

По расчетам DPA, Германия будет вынуждена каждый год платить по 700 млн евро. Агентство указывает, что вклад каждой страны в обеспечение кредита рассчитывается на основе экономических возможностей. К тому же Чехия, Венгрия и Словакия будут освобождены от финансирования кредита.

Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии пишет, что вместе страны ЕС будут выплачивать 3 млрд евро ежегодно для погашения процентов. Утверждается, что первый платеж по кредиту будет в 2027 году, однако он составит только 1 млрд евро.

Участники саммита ЕС на этой неделе не смогли согласовать использование замороженных активов России для выдачи «репарационного кредита». В качестве альтернативы был предложен беспроцентный кредит для Украины на 90 млрд евро.

