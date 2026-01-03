Посольство РФ в Иране призвало избегать массовых протестов

В некоторых провинциях Ирана проходят протесты, массовые уличные шествия и столкновения демонстрантов с правоохранителями, сообщило российское посольство в Тегеране. Из-за этого в ведомстве призвали россиян соблюдать меры безопасности: избегать протестных скоплений, не поддаваться на провокации, воздерживаться от фото- и видеосъемки до нормализации обстановки.

Ведомство заявило, что, несмотря на протесты, обычная жизнь в Иране идет своим чередом: связь, интернет и все государственные услуги функционируют как обычно. Посольство и другие российские учреждения также работают в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале дипломатического представительства.

Беспорядки в Иране происходят из-за резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Протестующие жгут машины и бросают камни в полицию, в ответ силовики открывают по ним огонь и применяют слезоточивый газ. По данным AP, погибли как минимум семь человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены прийти на помощь протестующим.