В сети ошибочно оскорбили однофамилицу самарской судьи Татьяны Керосировой

Пользователи соцсети «ВКонтакте» ошибочно оскорбили однофамилицу самарской судьи Татьяны Керосировой. Она вынесла приговор мигрантам, напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева, которые в итоге были освобождены из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение Промышленного районного суда Самары, председателем которого является Татьяна Керосирова, вызвало широкий общественный резонанс. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Недовольные решением судьи Татьяны Керосировой пытались найти ее в соцсетях, однако перепутали с полной тезкой, работающей судебным приставом. Самарчанка на своей странице «ВКонтакте» попросила больше ее не оскорблять и не беспокоить.

Андрей Сазонов