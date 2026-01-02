Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по Харькову

Российская армия не ударяла ракетами или с помощью авиации по Харькову 2 января, сообщила пресс-служба Минобороны России. До этого СМИ сообщали о ракетных ударах по городу, в том числе и о взрыве в ТЦ «Персона». В Минобороны отметили, что в ТЦ могли взорваться хранившиеся там боеприпасы ВСУ.

В министерстве прокомментировали опубликованные в сети видео за несколько секунд до взрыва в «Персоне». На кадрах видно «сильное задымление неизвестного происхождения». Оно, согласно заявлению Минобороны, «свидетельствует о том, что в торговом центре "Персона" с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ».

Пресс-служба министерства заявила, что украинские власти с помощью заявлений о якобы российском ударе по Харькову пытаются «отвлечь внимание международной общественности» от атаки ВСУ на Хорлы в Харьковской области. При налете украинских БПЛА там, согласно последним данным, погибло 28 человек.

Минобороны РФ опровергло информацию о ракетном ударе по Харькову от СМИ, местных властей и президента Украины Владимира Зеленского. По словам господина Зеленского, российская армия ударила двумя ракетами по жилому району города. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о 30 пострадавших.