В Удмуртии сняли все ограничения, связанные с угрозой атаки БПЛА

В Удмуртии отменили все режимы, связанные с беспилотной опасностью. Ограничения в аэропорту Ижевска на прием и выпуск самолетов сняты, сообщает пресс-служба правительства республики. Это произошло в 19:10 местного времени.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, режим «Опасное небо» был объявлен в 18:00. По словам главы региона Александра Бречалова, в небе над республикой был обнаружен вражеский дрон. О его падении или уничтожении не сообщалось. Режиму «Опасное небо» предшествовал режим «Беспилотная опасность», введенный в 03:30. Он также отменен.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ижевска были введены в 17:00. Радиус сигнала «Ковер» составлял 100 км. Во время действия режима самолет Санкт-Петербург—Ижевск ушел на запасной аэродром в Пермь.