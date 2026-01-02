Глава Удмуртии: зафиксировали БПЛА на территории республики

В небе над Удмуртией зафиксировали беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов в 18:00 местного времени. В соответствии с регламентом в регионе введен режим «Опасное небо».

«По траектории следования объекта будут включаться сирены. Обо всех последующих действиях и ситуации буду вас своевременно информировать»,— сказал он.

Напомним, в 17:00 в аэропорту Ижевска были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Радиус сигнала «Ковер» — 100 км. Режиму «Опасное небо» предшествовал режим «Беспилотная опасность», введенный в 03:30.