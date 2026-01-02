Летевший в Ижевск самолет ушел в Пермь из-за режима «Ковер»

Самолет по направлению Санкт-Петербург—Ижевск (рейс №926) ушел на запасной аэродром в Пермь из-за режима «Ковер» в аэропорту столицы Удмуртии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор компании «Ижавиа» Александр Синельников.

Напомним, с 18:00 в Удмуртии объявлен режим «Опасное небо». По словам главы региона, в небе над республикой был обнаружен вражеский дрон. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ижевска были введены в 17:00. Радиус сигнала «Ковер» — 100 км. Режиму «Опасное небо» предшествовал режим «Беспилотная опасность», введенный в 03:30.