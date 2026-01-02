В Татарстане и Чувашии сняли ограничения на работу аэропортов

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Чебоксар возобновили работу в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, полностью сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в аэропорту Чебоксар были отменены в 16 часов, в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) — в 17 часов.

Ранее в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске объявляли угрозу атаки беспилотников, однако режим продлился менее 15 минут. До этого аналогичная угроза более двух часов действовала в Казани и Зеленодольске. В Зеленодольском районе был сбит украинский БПЛА.

В Татарстане с 1:14 продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».

Анар Зейналов