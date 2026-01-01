Над Татарстаном сбили пять украинских беспилотников

C 8:00 до 16:00 cистемы ПВО сбили пять украинских беспилотников над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны России.

Утром в Альметьевском районе средствами ПВО отразили атаку беспилотника. В результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание, которое не повлияло на работоспособность оборудования. Пострадавших нет.

Всего за этот период дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего — 24 — сбито над Белгородской областью, 13 — над Крымом, 10 — над акваторией Азовского моря.

Режим «Беспилотная опасность» в республике действовал с 8:06 до 15:12. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрывались на прием и выпуск воздушных судов.

Анар Зейналов